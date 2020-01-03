Кандидат в президенты США назвал убийство Сулеймани опасной эскалацией

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США Берни Сандерс заявил, что убийство американскими ВС иранского генерала Касема Сулеймани является опасной эскалацией в регионе.
"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может унести бесчисленные жизни и еще триллионы долларов. Трамп обещал покончить с бесконечными войнами, но эти действия ведут нас на путь к еще одной войне", - говорится в заявлении Сандерса.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.