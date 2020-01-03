Кандидат в президенты США назвал убийство Сулеймани опасной эскалацией

"Опасная эскалация Трампа приближает нас к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке, которая может унести бесчисленные жизни и еще триллионы долларов. Трамп обещал покончить с бесконечными войнами, но эти действия ведут нас на путь к еще одной войне", - говорится в заявлении Сандерса.