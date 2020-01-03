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В ДТП под Уфой пострадали мужчина и двое детей
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РИА Новости

В ДТП под Уфой пострадали мужчина и двое детей

08:53 03.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 3 янв - РИА Новости. Мужчина и двое детей получили травмы при столкновении двух отечественных автомобилей под Уфой, сообщили в госавтоинспекции Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла в ночь на пятницу в Иглинском районе на 2-м километре Южного обхода села Иглино под Уфой.
"Столкнулись встречные ВАЗ-2109 под управлением 68-летнего местного жителя и "Лада Гранта", за рулём которого находился 27-летний житель района. В результате аварии пассажиры "девятой" модели: 34-летний мужчина и его двое дочерей, 12 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу", - сообщает ГИБДД по Башкирии.
Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.
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УфаПроисшествия
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