В ДТП под Уфой пострадали мужчина и двое детей

По данным ведомства, авария произошла в ночь на пятницу в Иглинском районе на 2-м километре Южного обхода села Иглино под Уфой.

"Столкнулись встречные ВАЗ-2109 под управлением 68-летнего местного жителя и "Лада Гранта", за рулём которого находился 27-летний житель района. В результате аварии пассажиры "девятой" модели: 34-летний мужчина и его двое дочерей, 12 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу", - сообщает ГИБДД по Башкирии.