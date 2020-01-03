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Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43
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РИА Новости

Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43

08:26 03.01.2020 (обновлено: 08:27 03.01.2020)
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© REUTERS / Antara Foto/SaptonoНаводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
© REUTERS / Antara Foto/Saptono
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 43 человек, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 26 погибших.
Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.
По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия. Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться в некоторые районы города, чтобы провести эвакуацию местных жителей.
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26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
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