Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия. Ранее сообщалось, что спасатели не могут добраться в некоторые районы города, чтобы провести эвакуацию местных жителей.