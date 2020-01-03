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Пелоси заявила, что убийство Сулеймани вызвало риск эскалации насилия
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РИА Новости

Пелоси заявила, что убийство Сулеймани вызвало риск эскалации насилия

08:21 03.01.2020 (обновлено: 08:32 03.01.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность эскалацией напряженности после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани и потребовала от администрации немедленно проинформировать конгресс о сложившийся ситуации.
"Мы не можем подвергнуть жизни американских военнослужащих дальнейшему риску путем провокационных и непропорциональных действий. Сегодняшний авиаудар повышает риск спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия. Америка и весь мир не могут себе позволить, чтобы эскалация напряженности дошла до точки невозврата", - говорится в письменном заявлении Пелоси.
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"Администрация осуществила сегодняшние удары в Ираке... без разрешения (конгресса) на использование военной силы против Ирана. Кроме того, эти действия были предприняты без консультаций с конгрессом", - добавила она.
"Полный состав конгресса должен немедленно быть проинформирован об этой серьезной ситуации и о последующих шагах, которые рассматривает администрация, включая значительное повышение числа направляемых в регион дополнительных сил", - заключила спикер палаты представителей.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана, пообещав отомстить.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиНэнси ПелосиИранСШАВ мире
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