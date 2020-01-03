Пелоси заявила, что убийство Сулеймани вызвало риск эскалации насилия

"Мы не можем подвергнуть жизни американских военнослужащих дальнейшему риску путем провокационных и непропорциональных действий. Сегодняшний авиаудар повышает риск спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия. Америка и весь мир не могут себе позволить, чтобы эскалация напряженности дошла до точки невозврата", - говорится в письменном заявлении Пелоси.

"Администрация осуществила сегодняшние удары в Ираке... без разрешения (конгресса) на использование военной силы против Ирана. Кроме того, эти действия были предприняты без консультаций с конгрессом", - добавила она.

"Полный состав конгресса должен немедленно быть проинформирован об этой серьезной ситуации и о последующих шагах, которые рассматривает администрация, включая значительное повышение числа направляемых в регион дополнительных сил", - заключила спикер палаты представителей.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани . Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.