Два кандидата в президенты США призвали избежать войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен и Эндрю Янг призвали принять меры, чтобы избежать войны с Ираном после Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен и Эндрю Янг призвали принять меры, чтобы избежать войны с Ираном после убийства американскими ВС генерала Касема Сулеймани

Сулеймани был убийцей, ответственным за смерти тысяч людей, в том числе сотен американцев. Но этот безрассудный шаг является эскалацией ситуации с Ираном и повышает вероятность новых жертв и нового конфликта на Ближнем Востоке. Нашим приоритетом должно быть избежание еще одной дорогостоящей войны", - написала в Twitter сенатор от Массачусетса Уоррен, которая является одним из лидеров в опросах общественного мнения.

Предприниматель и кандидат в президенты Янг заявил, что США не нужна еще одна война.

"Война с Ираном - это последнее, что нам нужно, это не соответствует воле американского народа. Мы должны действовать, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации и защитить наших людей в регионе", - заявил Янг.