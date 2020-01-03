Иран выразил протест США в связи с убийством генерала Сулеймани

"После убийства военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана), где ему был заявлен решительный протест Ирана", - написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило государственное телевидение Ирана.