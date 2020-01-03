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Иран выразил протест США в связи с убийством генерала Сулеймани
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РИА Новости

Иран выразил протест США в связи с убийством генерала Сулеймани

08:11 03.01.2020 (обновлено: 08:37 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
"После убийства военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана), где ему был заявлен решительный протест Ирана", - написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.
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Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило государственное телевидение Ирана.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракШвейцарияСШАВ мире
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