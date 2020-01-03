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Убийство генерала Сулеймани, вероятнее всего, незаконно, заявили в ООН
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РИА Новости

Убийство генерала Сулеймани, вероятнее всего, незаконно, заявили в ООН

08:08 03.01.2020 (обновлено: 08:39 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ООН, 3 янв - РИА Новости. Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право, написала в Twitter спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
"Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека", - написала Калламар.
По ее словам, в отсутствие активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным.
Как указала Калламар, преднамеренное использование смертельного или потенциально смертельного оружия может быть оправдано в соответствии с международным законодательством в области прав человека только в случае, когда это необходимо для защиты от прямой угрозы жизни.
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"Иными словами, кто бы не атаковал этих двух мужчин, ему придется продемонстрировать, что эти лица представляют собой непосредственную угрозу для других", - написала она.
"Вовлеченность человека в прошлом в "террористические" атаки не является достаточным основанием, чтобы считать законным стремление его убить", - добавила Калламар.
Кроме того, по ее словам, убийство беспилотниками кого-либо, кроме цели (например, членов семьи или других лиц, находящихся поблизости), было бы произвольным лишением жизни согласно законодательству в сфере прав человека и могло привести к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности.
Калламар указала, что использование беспилотников на территории других государств также оправдывалось на основе самообороны. "В соответствии с обычным международным правом государства могут предпринимать военные действия, если угрожающее им нападение неизбежно, никакие другие средства не смогут его отразить, и действие является соразмерным", - отметила она.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:56
Администрация США не уведомила конгресс об операции против Сулеймани
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Агнес КалламарГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМинистерство обороны СШАООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет ни какого международного права. Американский политик решил обвинить кого-то в другой стране и по этой стране ударили ракетным обстрелом. Не нужно ни доказательств, ни других причин. Хайли лайкли и все. Ракеты в путь
3 января, 08:21
Igor Kuznetcov
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В США плевали на ООН это уже ясно давно. Они кого хотят того и туда впускают. Решения ООН саботируются. Систематическое нарушения правил ООН.
3 января, 08:41
Andrej Kozakov
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