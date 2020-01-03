Убийство генерала Сулеймани, вероятнее всего, незаконно, заявили в ООН

ООН, 3 янв - РИА Новости. Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани , вероятнее всего, незаконно и нарушает международное гуманитарное право, написала в Twitter спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

"Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека", - написала Калламар.

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1) — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020

По ее словам, в отсутствие активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным.

Как указала Калламар, преднамеренное использование смертельного или потенциально смертельного оружия может быть оправдано в соответствии с международным законодательством в области прав человека только в случае, когда это необходимо для защиты от прямой угрозы жизни.

"Иными словами, кто бы не атаковал этих двух мужчин, ему придется продемонстрировать, что эти лица представляют собой непосредственную угрозу для других", - написала она.

"Вовлеченность человека в прошлом в "террористические" атаки не является достаточным основанием, чтобы считать законным стремление его убить", - добавила Калламар.

Кроме того, по ее словам, убийство беспилотниками кого-либо, кроме цели (например, членов семьи или других лиц, находящихся поблизости), было бы произвольным лишением жизни согласно законодательству в сфере прав человека и могло привести к ответственности государства и индивидуальной уголовной ответственности.