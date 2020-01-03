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2020-01-03T08:01+0300
https://ria.ru/20200103/1563085137.html
Помпео заявил, что иракцы радуются убийству Сулеймани
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РИА Новости

Помпео заявил, что иракцы радуются убийству Сулеймани

08:01 03.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
"Иракцы — иракцы! - танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", - написал Помпео в Twitter. Он приложил видео, на котором видны люди, бегущие по улицам и несущие флаги Ирака.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:39
МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
992121290
Обсудить 6
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо то, что господин Помпео понимает, что убийство, это убийство, а США государство убийц.
3 января, 08:33
Сергей Ростовцев
1300003
Это фашизм, кровавые преступления вместе с наглой ложью. Помпео будет гореть в аду.
3 января, 11:03
МСМаксим Солдусов
600044
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