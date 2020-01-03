Помпео заявил, что иракцы радуются убийству Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
"Иракцы — иракцы! - танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", - написал Помпео в Twitter. Он приложил видео, на котором видны люди, бегущие по улицам и несущие флаги Ирака.
Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.