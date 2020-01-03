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Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани
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РИА Новости

Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани

07:58 03.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, проведя операцию по убийству главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани, считает бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли.
Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.
"Президент, который пообещал не допустить еще одну войну США на Ближнем Востоке, фактически только что объявил войну. Удар, который, как утверждает администрация, был предназначен для сдерживания иранских атак, почти наверняка приведет к их увеличению", - говорится в комментарии Малли, поступившем в РИА Новости.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:56
Администрация США не уведомила конгресс об операции против Сулеймани
Бывший высокопоставленный представитель администрации США уверен, что убийство генерала, "несомненно, является очень серьезным ударом по Ирану". "Но это также очень серьезный удар по любой надежде на региональную деэскалацию", - добавил он.
Пентагон подтвердил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции против Сулеймани. В Тегеране назвали это "актом международного терроризма" и "чрезвычайно опасной и глупой эскалацией".
Эксперт "Международной кризисной группы" Дэниел Шнайдерман также уверен, что эта американская операция является "значительной эскалацией напряженности" в отношениях между двумя странами. По его мнению, ответ Ирана не за горами, "что опасно и ускоряет потенциальную общерегиональную войну".
"Отсутствие дипломатических возможностей или мест для общения затрудняет достижение любой потенциальной деэскалации. Это означает, что продолжение обострения напряженности между США и Ираном не просто вероятно, но (произойдет) почти наверняка", - подчеркнул Шнайдерман.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:39
МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
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