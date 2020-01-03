Администрация США не уведомила конгресс об операции против Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Администрация США не уведомила конгресс об операции против иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгел.
"Данный удар был проведен без уведомления или консультаций с конгрессом", - заявил Энгел.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.