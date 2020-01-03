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Косачев прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
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РИА Новости

Косачев прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

07:53 03.01.2020 (обновлено: 12:00 03.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани предвещает новые столкновения радикальных шиитов в Ираке с США, ответ может не заставить себя ждать, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор.
Он считает убийство Сулеймани "наихудшим сценарием развития событий, очень смахивающим на месть американцев" за недавнее нападение на посольство США Багдаде.
"И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать. Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - подчеркнул глава комитета.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:39
МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКонстантин КосачевБагдад (город)ИракРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы - международные бандиты.
3 января, 08:09
Руслан Тлеуж
13111014
Если это "предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", то какая же это "тяжелая новость". Для кого? . Он что, так переживает за коллег, партнёров и американских друзей? И судя по всему, самим амерам начьхать, где и кто их будет мочить.
3 января, 09:22
Никита Ермаков
2401005
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