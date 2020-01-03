Косачев прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке", - заявил российский сенатор.

Он считает убийство Сулеймани "наихудшим сценарием развития событий, очень смахивающим на месть американцев" за недавнее нападение на посольство США Багдаде.

"И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать. Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - подчеркнул глава комитета.