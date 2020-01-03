МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США

"Безрассудство США американских террористических сил, убивших военачальника Сулеймани, этого погибшего мученической смертью героя и предводителя борьбы с терроризмом и экстремизмом, без каких-либо сомнений, укрепит древо сопротивления в регионе и мире", - говорится в заявлении Зарифа, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством.

Зариф осудил "преступный теракт" США, заявив, что министерство иностранных дел Ирана задействует все возможности, как политические, юридические и международные для реализации постановлений, которые будут приняты Высшим советом национальной безопасности Ирана в ответ на убийство генерала.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.