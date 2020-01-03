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МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США
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РИА Новости

МИД Ирана: убийство Сулеймани укрепит сопротивление действиям США

07:39 03.01.2020 (обновлено: 07:48 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани укрепит сопротивление действиям США на Ближнем Востоке и в мире, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Безрассудство США американских террористических сил, убивших военачальника Сулеймани, этого погибшего мученической смертью героя и предводителя борьбы с терроризмом и экстремизмом, без каких-либо сомнений, укрепит древо сопротивления в регионе и мире", - говорится в заявлении Зарифа, опубликованном иранским внешнеполитическим ведомством.
Зариф осудил "преступный теракт" США, заявив, что министерство иностранных дел Ирана задействует все возможности, как политические, юридические и международные для реализации постановлений, которые будут приняты Высшим советом национальной безопасности Ирана в ответ на убийство генерала.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБлижний ВостокМохаммад Джавад ЗарифБагдад (город)ИракИранВ мире
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