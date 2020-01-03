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СМИ: убитого иранского генерала Сулеймани опознали по кольцу на пальце
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РИА Новости

СМИ: убитого иранского генерала Сулеймани опознали по кольцу на пальце

07:36 03.01.2020
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Погибшего в результате американской операции главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани опознали по кольцу на пальце, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.
Высокопоставленный иракский политик и сотрудник службы безопасности подтвердили агентству смерть Сулеймани и аль-Мухандиса. Силовик отметил, что аль-Мухандис прибыл в иракский аэропорт с другими людьми для того, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прилетел из Ливана или Сирии. Авиаудар произошел после того, как Сулеймани покинул борт.
Два члена иракского шиитского ополчения заявили агентству, что тело Сулеймани было разорвано на части в результате взрыва. При этом высокопоставленный политик сообщил СМИ, что генерала опознали по кольцу, которое он носил. Кольцо с большим красным камнем в серебряной оправе часто фигурировало на фотографиях Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
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