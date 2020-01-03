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Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе
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РИА Новости

Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе

07:30 03.01.2020 (обновлено: 07:47 03.01.2020)
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© AP Photo / Tony DejakДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке - это эскалация и без того опасной ситуации.
"Ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани. Он заслуживал привлечения к правосудию за свои преступления против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг - очень большая эскалация в и без того опасном регионе", - говорится в заявлении Байдена.
Кандидат в президенты отметил, что в заявлении администрации США операция против Сулеймани обосновывалась как попытка предотвратить "дальнейшие нападения Ирана".
"Но эти действия почти наверняка будут иметь противоположный эффект. Президент (Дональд) Трамп только что бросил динамитную шашку в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план, как обеспечить безопасность", - предупреждает Байден.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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"Я не знаю разведывательной информации, и многое остается неизвестным, но Иран наверняка ответит. Может статься, что мы на грани большого конфликта по всему Ближнему Востоку", - добавил Байден.
Он выразил надежду на то, что администрация продумала последствия своих действиях. "Но я опасаюсь, что нынешняя администрация не выказала никакой склонности к дисциплине и долгосрочным планам, которые необходимы здесь. А ставки не могут быть выше", - заключил Байден.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани подтвердило также государственное телевидение Ирана.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 07:23
Глава МИД Ирана обвинил США в терроризме после убийства Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиДжозеф БайденБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
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