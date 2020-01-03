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2020-01-03T08:06+0300
https://ria.ru/20200103/1563084575.html
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
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РИА Новости

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

07:03 03.01.2020 (обновлено: 08:06 03.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения " Кудс" Корпуса стражей исламской революции – элитные силы ВС ИранаКасем Сулеймани, нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление распространила пресс-служба американского военного ведомства.
Как утверждают в минобороны, операция проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм
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Американский сенатор Грэм одобрил убийство Сулеймани

Реакция Тегерана

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в Ираке, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи.
"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - написал Резаи в Twitter.
Иранские средства массовой информации показывают траурные сюжеты после гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани.
Государственный телеканал IRINN, который первым подтвердил информацию о гибели высокопоставленного военного в результате ударов американских вертолетов в Багдаде, демонстрирует кадры с генералом, в том числе недавнее интервью, оно сопровождается молитвами по "мученику".
Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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Цена на нефть подскочила

Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% - до 68,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель.
При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.
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Касем Сулеймани

Иранский военный деятель Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года в бедной крестьянской семье в Раборе на востоке Ирана.
В возрасте 13 лет ради выплаты сельскохозяйственного кредита отца поехал с родственником на заработки в Керман (Иран), где был рабочим на строительной площадке школы, находящейся на окраине города.
Получил среднее образование и работал в муниципальном отделе водоочистительного департамента Кермана.
В 1979 году присоединился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), где прошел 45-дневные курсы молодых бойцов.
В 1998 году принял командование спецподразделением организации "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.
В 1999 году подавил студенческие волнения в Тегеране.
В 2007 году Касем Сулеймани был включен ООН в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
В апреле 2019 года администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства.
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Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани
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Касем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Демократия по локоть в крови.
3 января, 07:31
mmark-410
53000112
Пора америкосов ставить на место..
3 января, 07:24
Алекс Рязин
2450006
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