Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Как утверждают в минобороны, операция проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, что Сулеймани якобы "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону", а также "спланировал нападения на базы коалиции в Ираке" и "одобрил" нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.

Реакция Тегерана

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в Ираке, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи.

"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", - написал Резаи в Twitter

Иранские средства массовой информации показывают траурные сюжеты после гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани.

Государственный телеканал IRINN, который первым подтвердил информацию о гибели высокопоставленного военного в результате ударов американских вертолетов в Багдаде, демонстрирует кадры с генералом, в том числе недавнее интервью, оно сопровождается молитвами по "мученику".

Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение.

Цена на нефть подскочила

Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.01 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,76% - до 68,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель.

При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.

Касем Сулеймани

Иранский военный деятель Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года в бедной крестьянской семье в Раборе на востоке Ирана.

В возрасте 13 лет ради выплаты сельскохозяйственного кредита отца поехал с родственником на заработки в Керман (Иран), где был рабочим на строительной площадке школы, находящейся на окраине города.

Получил среднее образование и работал в муниципальном отделе водоочистительного департамента Кермана.

В 1979 году присоединился к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), где прошел 45-дневные курсы молодых бойцов.

В 1998 году принял командование спецподразделением организации "Кудс", которая отвечает за военную и агентурную разведку, а также за диверсионную деятельность за пределами самого Ирана и подчиняется напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи.

В 1999 году подавил студенческие волнения в Тегеране.

В 2007 году Касем Сулеймани был включен ООН в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.