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Кандидат в президенты США Уильямсон осудила убийство Сулеймани
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РИА Новости

Кандидат в президенты США Уильямсон осудила убийство Сулеймани

06:58 03.01.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США Мэриэнн Уильямсон осудила убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской операции.

"Молюсь за мир. Убийство Касема Сулеймани американскими вооруженными силами было одним из самых безрассудных и безответственных действий, которые когда-либо производились по распоряжению президента США. Конгресс заслуживает осуждения за то, что позволил это в военном бюджете. Американцы должны понимать: война с Ираном была бы полной катастрофой", - написала Уильямсон в Twitter.

Уильямсон претендует на номинацию Демократической партии в президенты. Она известна как автор книг в жанре "нью-эйдж". Уильямсон считается "непроходным" кандидатом из-за низкой популярности, хотя она и квалифицировалась на первые дебаты кандидатов осенью 2019 года.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.
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