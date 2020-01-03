Кандидат в президенты США Уильямсон осудила убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты США Мэриэнн Уильямсон осудила убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской операции.
"Молюсь за мир. Убийство Касема Сулеймани американскими вооруженными силами было одним из самых безрассудных и безответственных действий, которые когда-либо производились по распоряжению президента США. Конгресс заслуживает осуждения за то, что позволил это в военном бюджете. Американцы должны понимать: война с Ираном была бы полной катастрофой", - написала Уильямсон в Twitter.
Уильямсон претендует на номинацию Демократической партии в президенты. Она известна как автор книг в жанре "нью-эйдж". Уильямсон считается "непроходным" кандидатом из-за низкой популярности, хотя она и квалифицировалась на первые дебаты кандидатов осенью 2019 года.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.