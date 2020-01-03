Кандидат в президенты США Уильямсон осудила убийство Сулеймани

"Молюсь за мир. Убийство Касема Сулеймани американскими вооруженными силами было одним из самых безрассудных и безответственных действий, которые когда-либо производились по распоряжению президента США. Конгресс заслуживает осуждения за то, что позволил это в военном бюджете. Американцы должны понимать: война с Ираном была бы полной катастрофой", - написала Уильямсон в Twitter.