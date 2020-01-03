Иранские СМИ показывают траурные сюжеты после гибели Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иранские средства массовой информации показывают траурные сюжеты после гибели главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Ираке Касема Сулеймани

Государственный телеканал IRINN, который первым подтвердил информацию о гибели высокопоставленного военного в результате ударов американских вертолетов в Багдаде, показывает сюжеты с генералом, в том числе недавнее интервью, оно сопровождается молитвами по "мученику".

Эфир пестрит новостями о погибшем генерале, который отвечал за организацию операций и деятельность иранских военных подразделений за рубежом. Траур и черная лента говорят о том, насколько значимым был глава "Кудс" для Ирана.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.