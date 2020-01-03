Американский сенатор Грэм одобрил убийство Сулеймани

"Я доволен решительными действиями президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если хотите больше, получите больше", - написал Грэм в Twitter.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.