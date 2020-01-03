В Астраханской области в августе пройдут боевые пуски С-400

САМАРА, 3 янв – РИА Новости. Боевые пуски систем противовоздушной обороны С-400 пройдут в августе 2020 года на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.
"Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области", - говорится в сообщении.
Как отметил командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа генерал-майор Сергей Тихонов, слова которого приводит пресс-служба, всего в 2020 году дивизия планирует более 30 мероприятий боевой подготовки.
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