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Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
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РИА Новости

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

06:17 03.01.2020 (обновлено: 17:14 03.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, проколовшего колеса нескольких автомобилей в одном из районов Владивостока, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Десятки автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного. Накануне жители Владивостока поделились в соцсетях видео автомобилей с проколотыми колесами. В пятницу утром ситуация повторилась — в Первомайском районе Владивостока на улицах Калинина, Окатовая, Надибаидзе и других были порезаны и проколоты колеса автомобилей.
Видео об этом ЧП вызвало большой резонанс в городе. На кадрах видно, что повредили колеса даже автомобиля реанимации. Автор видео, снимая стоящие "на приколе" скорые, эмоционально комментировал ситуацию, описывая происходящее непечатными словами.

"Полиция проводит проверку по факту повреждения колес автомобилей, припаркованных в Первомайском районе Владивостока, <...> (устанавливаются личность) гражданина, причастного к инциденту, обстоятельства происшествия и сумма причиненного автовладельцам ущерба", — сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Он добавил, что всех, кто располагает информацией о происшествии или имеет запись видеорегистратора, просят обратиться в полицию.
Собеседник также уточнил, что уже 36 пострадавших автовладельцев обратились в полицию по поводу повреждения колес автомобилей. При этом приморские полицейские зарегистрировали происшествие раньше, чем поступили заявления от пострадавших.
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
2 мая 2017, 10:52
В Бордо неизвестный проколол колеса почти 200 машин
15121208
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ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Можно сколь угодно ругать СССР, но присутствие карательной психиатрии сейчас себя бы оправдало.
3 января, 07:06
Алексей Алексеев
800103
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