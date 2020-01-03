Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T06:07+0300
https://ria.ru/20200103/1563084138.html
В США сенатор назвал операцию против Сулеймани оборонительными мерами
https://cdn22.img.ria.ru/images/91346/28/913462861_0:36:2256:1305_1036x0_80_0_0_25a526e7390603a42eef05e06e6db9b6.jpg
РИА Новости

В США сенатор назвал операцию против Сулеймани оборонительными мерами

06:07 03.01.2020
3563
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио назвал "оборонительными действиями" операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани, хотя и признал опасность момента.
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.
"Столкнувшись с постоянными нападениями Корпуса стражей исламской революции, США и президент (Дональд Трамп) продемонстрировали заслуживающую восхищения сдержанность и одновременно с этим очертили четкие красные линии и последствия за их переход. Силы "Кудс" выбрали путь эскалации. Они всецело виноваты в том, что создали этот опасный момент, с которым мы столкнулись", - написал сенатор от Флориды в Twitter.
"Оборонительные действия, которые предприняли США против Ирана и его подручных, соответствуют ясным предупреждениям, которые те получили", - заявил Рубио.
"Необязательно поддерживать то, что Трамп вышел из сделки с Ираном или его кампанию "максимального давления", для того, чтобы поддержать тот постулат, что планирование, осуществление и руководство нападениями, целью которых является убийство американцев, требует быстрого и решительного ответа", - добавил Рубио.
Ранее Трамп вышел из соглашения с Ираном по атому, а его администрация взяла курс на максимальное ужесточение антииранских санкций.
Вид на Багдад
Вчера, 05:48
Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани
63131744
Обсудить 4
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМарко РубиоБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала КСИР
Вид на Багдад
Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп после убийства Сулеймани твитнул изображение американского флага
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Иран выразил протест США в связи с убийством генерала Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
СМИ: ВС США привели в повышенную боеготовность после гибели Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Советник Роухани прокомментировал убийство США генерала Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани
Джо Байден
Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе
Куба
На Кубе прокомментировали санкции США против своего министра обороны
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Сенатор-республиканец Линдси Грэм
Американский сенатор Грэм одобрил убийство Сулеймани
Константин Косачев
Косачев прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
США
СМИ: США подтвердили убийство иранского генерала Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
01:19В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани
01:16СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Лента новостейМолния