В США сенатор назвал операцию против Сулеймани оборонительными мерами

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио назвал "оборонительными действиями" операцию Американский сенатор-республиканец Марко Рубио назвал "оборонительными действиями" операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани , хотя и признал опасность момента.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.

"Столкнувшись с постоянными нападениями Корпуса стражей исламской революции, США и президент (Дональд Трамп) продемонстрировали заслуживающую восхищения сдержанность и одновременно с этим очертили четкие красные линии и последствия за их переход. Силы "Кудс" выбрали путь эскалации. Они всецело виноваты в том, что создали этот опасный момент, с которым мы столкнулись", - написал сенатор от Флориды в Twitter

"Оборонительные действия, которые предприняли США против Ирана и его подручных, соответствуют ясным предупреждениям, которые те получили", - заявил Рубио.

"Необязательно поддерживать то, что Трамп вышел из сделки с Ираном или его кампанию "максимального давления", для того, чтобы поддержать тот постулат, что планирование, осуществление и руководство нападениями, целью которых является убийство американцев, требует быстрого и решительного ответа", - добавил Рубио.