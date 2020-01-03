Трамп после убийства Сулеймани твитнул изображение американского флага

Это первый и пока единственный твит Трампа за 12 часов - аккаунт президента США не обновлялся с утра четверга по вашингтонскому времени. Подобное молчание нехарактерно для Трампа и в прошлом совпадало с военными операциями за рубежом и необъявленными визитами Трампа в "горячие точки".