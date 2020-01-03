Трамп после убийства Сулеймани твитнул изображение американского флага

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщений об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани разместил в своем аккаунте в Twitter изображение американского флага.
Трамп не привел каких-либо пояснений.
3 января 2020 г.
Это первый и пока единственный твит Трампа за 12 часов - аккаунт президента США не обновлялся с утра четверга по вашингтонскому времени. Подобное молчание нехарактерно для Трампа и в прошлом совпадало с военными операциями за рубежом и необъявленными визитами Трампа в "горячие точки".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Гибель Сулеймани и аль-Мухандиса подтвердили также иракское шиитское ополчение и государственное ТВ Ирана.