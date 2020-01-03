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https://ria.ru/20200103/1563083981.html
Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани
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РИА Новости

Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани

05:48 03.01.2020 (обновлено: 05:50 03.01.2020)
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© РИА Новости / А. Савин / Перейти в фотобанкВид на Багдад
Вид на Багдад
© РИА Новости / А. Савин
Перейти в фотобанк
Вид на Багдад. Архивное фото
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Иракские силовики окружили "зеленую зону" Багдада, в которой расположено посольство США, после гибели главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о гибели главы спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандиса при ракетном обстреле ВВС США близ аэропорта Багдада. Это подтвердили власти Ирана и США.
"Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо "зеленую зону" Багдада и закрыли все въезды в нее", - сообщает телеканала со ссылкой на своего корреспондента.
Касем Сулеймани - командующий спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом.
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