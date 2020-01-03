СМИ: США подтвердили убийство иранского генерала Сулеймани

Ранее агентство сообщило, что США подтвердили факт нанесения ударов в Багдаде по "двум целям, связанным с Ираном".

Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают шиитское ополчение, телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.