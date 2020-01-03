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СМИ: США подтвердили убийство иранского генерала Сулеймани
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РИА Новости

СМИ: США подтвердили убийство иранского генерала Сулеймани

05:45 03.01.2020 (обновлено: 05:50 03.01.2020)
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© AP Photo / J. David AkeСША
США
© AP Photo / J. David Ake
США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США подтвердили убийство иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское лицо.
Ранее агентство сообщило, что США подтвердили факт нанесения ударов в Багдаде по "двум целям, связанным с Ираном".
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают шиитское ополчение, телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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