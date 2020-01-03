В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани

"Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?" - написал Мерфи в Twitter.