В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани

"Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?" - написал Мерфи в Twitter.
Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.