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В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани
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РИА Новости

В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани

05:38 03.01.2020 (обновлено: 05:50 03.01.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Возможное убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке может спровоцировать войну в регионе, считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Сулеймани был врагом Соединенных Штатов. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем: действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?" - написал Мерфи в Twitter.

Ранее шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 05:26
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Касем СулейманиГибель иранского генерала Касема СулейманиБагдад (город)ИракСШАВ мире
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