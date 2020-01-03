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СМИ: Пентагон ждет тест ДНК для подтверждения гибели Сулеймани
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РИА Новости

СМИ: Пентагон ждет тест ДНК для подтверждения гибели Сулеймани

05:26 03.01.2020 (обновлено: 05:50 03.01.2020)
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон ожидает окончательного подтверждения по тесту ДНК, чтобы удостовериться, что в Багдаде были убиты иранский генерал Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака, сообщили источники изданию Newsweek.
Ранее телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News сообщили, что глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Позднее шиитское ополчение подтвердило гибель аль-Мухандиса и Сулеймани. Агентство Рейтер сообщало, что удар нанесли США.
Высокопоставленный чиновник в оборонном ведомстве США подтвердил Newsweek, что в результате удара погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, и также генерал Касим Сулеймани. В ведомстве ожидают результатов анализа теста ДНК для подтверждения их смерти. При этом в Пентагоне полагают, что результаты покажут, что с "высокой вероятностью" убиты именно эти два человека.
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Вчера, 05:10
Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани
Спецподразделение "Кудс" отвечает за организацию военных операций за рубежом.
Сулеймани, который в шиитском мире популярен не меньше, чем великие аятоллы, в ряде стран Персидского залива, а также в США и Израиле называют не иначе как главным террористом на планете. Там склонны были видеть след Сулеймани во многих действиях своих шиитских противников в Йемене, Бахрейне, Ливане, Сирии и Ираке. На саудовском телеканале "Аль-Арабия" или катарском "Аль-Джазира" регулярно появлялись кадры, на которых "главный иранский диверсант" беседует с бойцами "Хезболлах" под сирийской Латакией или склоняется над военными картами в пригороде иракской Эль-Фаллуджи.
Британское издание Guardian включило Сулеймани в десятку политических советников, которые окажут влияние на 2020 год.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Архивное фото
9 апреля 2019, 02:20
Госсекретарь США назвал иранского генерала Сулеймани террористом
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Касем СулейманиГибель иранского генерала Касема СулейманиМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИранСШАВ мире
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