СМИ: Пентагон ждет тест ДНК для подтверждения гибели Сулеймани

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пентагон ожидает окончательного подтверждения по тесту ДНК, чтобы удостовериться, что в Багдаде были убиты иранский генерал Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака , сообщили источники изданию Newsweek

Ранее телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News сообщили, что глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Позднее шиитское ополчение подтвердило гибель аль-Мухандиса и Сулеймани. Агентство Рейтер сообщало, что удар нанесли США.

Высокопоставленный чиновник в оборонном ведомстве США подтвердил Newsweek, что в результате удара погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, и также генерал Касим Сулеймани. В ведомстве ожидают результатов анализа теста ДНК для подтверждения их смерти. При этом в Пентагоне полагают, что результаты покажут, что с "высокой вероятностью" убиты именно эти два человека.

Спецподразделение "Кудс" отвечает за организацию военных операций за рубежом.

Сулеймани, который в шиитском мире популярен не меньше, чем великие аятоллы, в ряде стран Персидского залива, а также в США и Израиле называют не иначе как главным террористом на планете. Там склонны были видеть след Сулеймани во многих действиях своих шиитских противников в Йемене, Бахрейне, Ливане, Сирии и Ираке. На саудовском телеканале "Аль-Арабия" или катарском "Аль-Джазира" регулярно появлялись кадры, на которых "главный иранский диверсант" беседует с бойцами "Хезболлах" под сирийской Латакией или склоняется над военными картами в пригороде иракской Эль-Фаллуджи.