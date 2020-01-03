На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Такую стоимость продавец объяснила тем, что у купюры "красивый номер" — 7777770.
Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.
В начале декабря житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой.
Скриншот объявления о продаже тысячной купюры почти за восемь миллионов рублей
Скриншот объявления о продаже тысячной купюры почти за восемь миллионов рублей