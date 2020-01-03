На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В начале декабря житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой.