Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T14:22+0300
https://ria.ru/20200103/1563083769.html
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_f1f5a44bfd2ca246af89f4d3f29dab44.jpg
РИА Новости

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

05:13 03.01.2020 (обновлено: 14:22 03.01.2020)
168527
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Такую стоимость продавец объяснила тем, что у купюры "красивый номер" — 7777770.
Объявление было опубликовано еще 13 декабря, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.
В начале декабря житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой.
Скриншот объявления о продаже тысячной купюры почти за восемь миллионов рублей
Скриншот объявления о продаже тысячной купюры почти за восемь миллионов рублей
Скриншот объявления о продаже тысячной купюры почти за восемь миллионов рублей
68441392538256
Обсудить 17
ЧелябинскРоссияОбщество
Популярные комментарии
И это только за 20 лет правления ВВП, люди настолько морально опустились, что в каждом предмете видят и грезят халявными миллионами. Будь-то лотереи с миллиардными выигрышами, которые никто и никогда не получит, что продажа каких-то купюр и монет за баснословные деньги. Вновь возвращаемся в 90-е в эпоху МММ и всеобщего абсурда!
3 января, 08:13
VFVladislav First
55400248
Страна непуганых идиотов... работать не пробывали?
3 января, 06:16
Richter Richter
53511013
Рекомендуем
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Денежные купюры: российские рубли и доллары
Рубль растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"
Бокал с игристым вином
"Его используют разведчики": гомеопат назвал средство от похмелья
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
01:19В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани
01:16СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Лента новостейМолния