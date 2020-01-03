Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани

Как сообщается на сайте ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", несколько дней назад штурмовавшего посольство США, военные лидеры "были убиты при налете, осуществленном США, когда они находились в автомобилях по дороге из аэропорта Багдада".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что "США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде".
Сулеймани - командующий спецподразделением "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции, которое отвечает за организацию военных операций за рубежом. Аль-Мухандиса американский госсекретарь Майк Помпео называл ответственным за нападение на посольство США в Багдаде.