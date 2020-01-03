Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Шиитское ополчение Шиитское ополчение Ирака подтвердило гибель одного из своих лидеров Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном обстреле близ аэропорта Багдада

Как сообщается на сайте ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", несколько дней назад штурмовавшего посольство США, военные лидеры "были убиты при налете, осуществленном США, когда они находились в автомобилях по дороге из аэропорта Багдада".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что "США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде".