Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T05:50+0300
https://ria.ru/20200103/1563083745.html
Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/155953/45/1559534577_0:368:2987:2048_1036x0_80_0_0_b96fed62789bb640956dc584e9ccdadb.jpg
РИА Новости

Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани

05:10 03.01.2020 (обновлено: 05:50 03.01.2020)
1774
© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака подтвердило гибель одного из своих лидеров Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном обстреле близ аэропорта Багдада.
Как сообщается на сайте ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", несколько дней назад штурмовавшего посольство США, военные лидеры "были убиты при налете, осуществленном США, когда они находились в автомобилях по дороге из аэропорта Багдада".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что "США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде".
Сулеймани - командующий спецподразделением "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции, которое отвечает за организацию военных операций за рубежом. Аль-Мухандиса американский госсекретарь Майк Помпео называл ответственным за нападение на посольство США в Багдаде.
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
1 января, 20:47
Посольство США в Багдаде приостановило работу из-за беспорядков
101713
Обсудить 0
Касем СулейманиГибель иранского генерала Касема СулейманиБагдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США сенатор рассказал, к чему может привести убийство Сулеймани
Штаб-квартира Министерства обороны США
СМИ: Пентагон ждет тест ДНК для подтверждения гибели Сулеймани
Флаги Ирана
Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Трамп после убийства Сулеймани твитнул изображение американского флага
Вид на Багдад
Силовики окружили "зеленую зону" Багдада после гибели Сулеймани
США
СМИ: США подтвердили убийство иранского генерала Сулеймани
Аэропорт Багдада, Ирак
СМИ: США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала КСИР
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Международный аэропорт Багдада, Ирак
СМИ сообщили о гибели генерала КСИР при ударах по Багдаду
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Советник Роухани прокомментировал убийство США генерала Сулеймани
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Отрезок из эфира журналистки белорусского телеканала СТВ Елены Козловой
Пользователей Сети озадачил эфир с "пьяной" белорусской журналисткой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
01:19В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани
01:16СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Лента новостейМолния