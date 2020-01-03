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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-03T05:02+0300
https://ria.ru/20200103/1563083656.html
Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии
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РИА Новости

Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии

05:02 03.01.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ХАСЕКЕ (Сирия), 3 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие с участием своих коллег из турецкой армии помогли восстановить электростанцию Мабрука в провинции Хасеке на севере Сирии. Станция обеспечивает электроэнергией половину населенных пунктов и все предприятия указанной провинции.
"В течение 7 лет станция находилась в ужасном состоянии, не производилось ее обслуживание. После очередных атак террористов она стала абсолютно непригодной. Но благодаря российским военным ее удалось восстановить. Это - станция областного значения, она обеспечивает электроэнергией половину провинции Хасеке, ее мощность 125 МВт", - рассказал журналистам электрик из технического персонала станции Мабрука Хасан Сулейман Саат.
Недалеко от электростанции находится крупнейший в Хасеке элеватор. Его уже разминировали российские военные, скоро начнется восстановление.
"Раньше здесь находился большой объем пшеницы, элеватор работал исправно, но теперь остались только бетонные стены: боевики уничтожили все оборудование, ущерб можно оценить в 500 тысяч долларов США. Я рассчитываю, что мы его восстановим к июлю этого года, через месяц после начала сбора урожая", - говорит Махди сей Али, руководитель отдела продаж элеватора.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в настоящее время в 345 населенных пунктах страны ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тысячи жилых домов, 220 школ, 166 дошкольных учреждений, 233 медицинских учреждений, 191 хлебопекарни, 198 электроподстанций, 273 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.
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