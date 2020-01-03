Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии

ХАСЕКЕ (Сирия), 3 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие с участием своих коллег из турецкой армии помогли восстановить электростанцию Мабрука в провинции Хасеке на севере Сирии. Станция обеспечивает электроэнергией половину населенных пунктов и все предприятия указанной провинции.

"В течение 7 лет станция находилась в ужасном состоянии, не производилось ее обслуживание. После очередных атак террористов она стала абсолютно непригодной. Но благодаря российским военным ее удалось восстановить. Это - станция областного значения, она обеспечивает электроэнергией половину провинции Хасеке, ее мощность 125 МВт", - рассказал журналистам электрик из технического персонала станции Мабрука Хасан Сулейман Саат.

Недалеко от электростанции находится крупнейший в Хасеке элеватор. Его уже разминировали российские военные, скоро начнется восстановление.

"Раньше здесь находился большой объем пшеницы, элеватор работал исправно, но теперь остались только бетонные стены: боевики уничтожили все оборудование, ущерб можно оценить в 500 тысяч долларов США. Я рассчитываю, что мы его восстановим к июлю этого года, через месяц после начала сбора урожая", - говорит Махди сей Али, руководитель отдела продаж элеватора.