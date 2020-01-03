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Жителя Приморья обвинили в убийстве двух друзей из-за шапки
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РИА Новости

Жителя Приморья обвинили в убийстве двух друзей из-за шапки

04:54 03.01.2020 (обновлено: 14:01 03.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Житель Приморья задержан по подозрению в убийстве в новогоднюю ночь двух друзей, один из которых сжег его шапку, сообщает региональное СУ СК России.
Первого января 2020 года в доме в селе Мельничное были найдены тела двух мужчин с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержан 44-летний мужчина.
По версии следствия, подозреваемый отмечал Новый год со своими друзьями в рабочем помещении на пилораме в селе Мельничное. Когда мужчина решил пойти домой, выяснилось, что один из приятелей сжег его шапку. Подозреваемый зарезал обидчика и попросил второго знакомого помочь избавиться от тела, однако, получив отказ, решил убить его как очевидца.
Решатся вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейский
2 января, 13:45
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
310511598
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Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
А нефиг шапку было сжигать
3 января, 09:04
ttarasov.kadastr
480107
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