Жителя Приморья обвинили в убийстве двух друзей из-за шапки

Первого января 2020 года в доме в селе Мельничное были найдены тела двух мужчин с колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержан 44-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый отмечал Новый год со своими друзьями в рабочем помещении на пилораме в селе Мельничное. Когда мужчина решил пойти домой, выяснилось, что один из приятелей сжег его шапку. Подозреваемый зарезал обидчика и попросил второго знакомого помочь избавиться от тела, однако, получив отказ, решил убить его как очевидца.