На Кубе прокомментировали санкции США против своего министра обороны

ЛИМА, 3 янв — РИА Новости. Санкции, введенные Санкции, введенные США против министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса, неэффективны, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Я категорически отвергаю решение Госдепартамента запретить въезд в США министру революционных вооруженных сил Кубы, это мера, которая не имеет никакого практического эффекта, она является угрозой и клеветой", — написал он в Twitter.

Вашингтон ввел санкции против главы оборонного ведомства Кубы из-за предполагаемых нарушений прав человека и поддержки властей Венесуэлы. Генералу и его двоим детям, которых также внесли в санкционный список, запретили въезд в США.

В ноябре Госдеп внес в санкционный список министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гендарилью Бермехо. Его также считают причастным к нарушению прав человека в Венесуэле. Кроме того, Вашингтон расширял и ужесточал и другие санкции против Кубы.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году, а затем ввели против нее торгово-экономическое эмбарго. В 2015 году, при президенте Бараке Обаме, отношения были восстановлены. Однако эмбарго продолжает действовать, а администрация Дональда Трампа с 2017 года стала проводить еще более жесткий курс в отношении Острова свободы.

В Венесуэле в конце января прошлого года оппозиция предприняла попытку государственного переворота. Спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, его немедленно признали США и другие страны Запада.