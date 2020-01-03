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На Кубе прокомментировали санкции США против своего министра обороны
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РИА Новости

На Кубе прокомментировали санкции США против своего министра обороны

04:45 03.01.2020 (обновлено: 13:18 03.01.2020)
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
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Куба. Архивное фото
ЛИМА, 3 янв — РИА Новости. Санкции, введенные США против министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса, неэффективны, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Я категорически отвергаю решение Госдепартамента запретить въезд в США министру революционных вооруженных сил Кубы, это мера, которая не имеет никакого практического эффекта, она является угрозой и клеветой", — написал он в Twitter.

Вашингтон ввел санкции против главы оборонного ведомства Кубы из-за предполагаемых нарушений прав человека и поддержки властей Венесуэлы. Генералу и его двоим детям, которых также внесли в санкционный список, запретили въезд в США.
В ноябре Госдеп внес в санкционный список министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гендарилью Бермехо. Его также считают причастным к нарушению прав человека в Венесуэле. Кроме того, Вашингтон расширял и ужесточал и другие санкции против Кубы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
17 ноября 2019, 02:00
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году, а затем ввели против нее торгово-экономическое эмбарго. В 2015 году, при президенте Бараке Обаме, отношения были восстановлены. Однако эмбарго продолжает действовать, а администрация Дональда Трампа с 2017 года стала проводить еще более жесткий курс в отношении Острова свободы.
В Венесуэле в конце января прошлого года оппозиция предприняла попытку государственного переворота. Спикер парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, его немедленно признали США и другие страны Запада.
Россия, Куба, Китай, Турция и некоторые другие государства поддержали легитимного президента Николаса Мадуро.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 января, 14:22
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