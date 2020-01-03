СМИ: США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада

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Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.

Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", шутрмовавшее в середине недели посольство США в Багдаде, объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство.