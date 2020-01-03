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СМИ: США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада
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РИА Новости

СМИ: США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада

04:19 03.01.2020 (обновлено: 04:37 03.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовАэропорт Багдада, Ирак
Аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Пентагон пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.
Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", шутрмовавшее в середине недели посольство США в Багдаде, объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство.
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Замглавы иракского шиитского ополчения погиб при ударах по Багдаду
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