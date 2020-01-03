СМИ: США признали причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США подтверждают, что это они нанесли в пятницу удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Пентагон пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани был убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.
Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", шутрмовавшее в середине недели посольство США в Багдаде, объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство.