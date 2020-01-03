Замглавы иракского шиитского ополчения погиб при ударах по Багдаду

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис убит при ракетных ударах с воздуха по аэропорту Багдада, об этом сообщают телеканалы "Аль-Арабия" и Sky News Arabia.
По данным СМИ, при ракетном ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, убит также глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщил о гибели пяти членов организации, а также ее "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта.