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Замглавы иракского шиитского ополчения погиб при ударах по Багдаду
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РИА Новости

Замглавы иракского шиитского ополчения погиб при ударах по Багдаду

04:17 03.01.2020 (обновлено: 04:37 03.01.2020)
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Заместитель главы шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис убит при ракетных ударах с воздуха по аэропорту Багдада, об этом сообщают телеканалы "Аль-Арабия" и Sky News Arabia.
По данным СМИ, при ракетном ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, убит также глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщил о гибели пяти членов организации, а также ее "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта.
Аэропорт Багдада, Ирак
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