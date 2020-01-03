Замглавы иракского шиитского ополчения погиб при ударах по Багдаду

По данным СМИ, при ракетном ударе по автоколонне, выезжающей из аэропорта, убит также глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" сообщил о гибели пяти членов организации, а также ее "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта.