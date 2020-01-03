В Калининграде ждут роста числа туристов из КНР с электронными визами

КАЛИНИНГРАД, 3 янв - РИА Новости. Калининградская область ожидает увеличения числа китайских туристов, которые могут приехать в регион по электронной визе, сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

"Региональные власти совместно с турбизнесом совместно продвигают турпотенциал Калининградской области на азиатском рынке. В 2020 году Калининградская область планирует принять участие в качестве соэкспонента в крупнейшей международной туристической выставке отрасли в Шанхае – ITB China, которая ежегодно собирает более 700 экспонентов из 80 стран", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, на турпотоке из Китая отрицательно сказывается отсутствие прямого авиасообщения между Калининградом и городами КНР. В этой связи рассматривается возможность открытия прямого чартерного сообщения.

"Культурно-познавательные цели – это основная мотивация для посещения нашей страны иностранными туристами. В части продвижения Калининградской области на китайский рынок основной акцент планируется сделать на трех направлениях: знакомство с достопримечательностями самого западного региона России, организация "янтарного шоппинга", а также прогулки по национальному парку Куршская коса", - отметил Алиханов.

По данным погрануправления ФСБ России по Калининградской области, за 9 месяцев 2019 года в Калининградскую область въехало с деловой и туристической целью около 1 тысячи граждан Китая. Всего по электронной визе регион посетили более 70 тысяч иностранцев.