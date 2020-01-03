При обстреле аэропорта Багдада погибли пять членов шиитского ополчения

Ранее говорилось только о гибели руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири. Именно это ополчение штурмовало в середине недели американское посольство в Багдаде.

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Американские военные применили слезоточивый газ, в среду нападения прекратились.

США нанесли удары по пяти объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.