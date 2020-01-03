При обстреле аэропорта Багдада погибли пять членов шиитского ополчения

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации при ракетном обстреле аэропорта Багдада, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее говорилось только о гибели руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири. Именно это ополчение штурмовало в середине недели американское посольство в Багдаде.
По данным "Аль-Арабии", погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада. Четверо из них - граждане Ирака и трое - граждане Ливана. При этом Sky News Arabia сообщает, что одним из погибших "с большой долей вероятности" стал один из лидеров ливанского шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед аль-Кусрани, отвечающий в организации за "иракское досье".
#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 2, 2020
Video appears to show two vehicles on fire.pic.twitter.com/1bZ58rwAh2
Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы вечером в четверг. По данным телеканала "Ас-Сумария", в результате ранения получили 12 иракских военных.
Международный аэропорт Багдада после атаки закрыт, полеты временно приостановлены.
Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Американские военные применили слезоточивый газ, в среду нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил случившееся, назвав действия протестующих "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.