Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученики одной из начальных школ в Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим , сообщает издание Newsweek Polska

Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас. Несколько детей вышли на сцену обритыми в тюремных робах, другие изображали офицеров — надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом. Действие происходило на фоне колючей проволоки.

После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.

Музей Освенцима в Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".

Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945-го войсками Красной армии.