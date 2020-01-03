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2020-01-03T11:31+0300
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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
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РИА Новости

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

03:15 03.01.2020 (обновлено: 11:31 03.01.2020)
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© Фото : Konrad KurzaczГазовая камера в концлагере Освенцим
Газовая камера в концлагере Освенцим
© Фото : Konrad Kurzacz
Газовая камера в концлагере Освенцим. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska.
Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас. Несколько детей вышли на сцену обритыми в тюремных робах, другие изображали офицеров — надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом. Действие происходило на фоне колючей проволоки.
После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.
Музей Освенцима в Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает "элементарной чувствительности", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
16 мая 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Освенцим вновь шокирует весь мир
Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945-го войсками Красной армии.
В 2018 году власти Польши приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение страны в соучастии в нацистских военных преступлениях. Закон подвергся критике, в том числе со стороны Израиля, выступившего против исторического ревизионизма.
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ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
Популярные комментарии
а почему детки не изобразили, что заключенных, посмевших бежать из Освенцима сами же ПОЛЯКИ сдавали?
3 января, 05:00
НСНаталья Светлова
7910202
Им нужно было изобразить побег из Собибора. Со всеми подробностями. В том числе, как поляки ловили бежавших евреев и сдавали нацистам!
3 января, 05:42
Ея Величества
6900112
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