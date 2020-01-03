Эксперты рассказали, какую еду россияне заказывали в новогоднюю ночь

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самыми популярными салатами, которые Самыми популярными салатами, которые россияне заказывали на дом в новогоднюю ночь, стали оливье и сельдь под шубой, оттеснив на третье место традиционного лидера - салат цезарь, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Еды".

Популярностью также пользовались бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы, хинкали и хачапури.

"Самыми популярными напитками были кола, клубничный коктейль и капучино", - сообщили в пресс-службе.

По данным "Яндекс.Еды", в целом популярность доставки готовой еды 31 декабря и 1 января выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. "В Москве количество заказов удвоилось, а новосибирцы сделали втрое больше заказов, чем годом ранее. Средний чек по сравнению с обычными днями вырос более чем на 20%", - рассказали в сервисе.

Если в прошлом году больше всего заказов сделали 1 января, то в этом году пик новогодних заказов пришелся на 31 декабря.

По данным о продажах в "Яндекс.Лавке", готовиться к празднику россияне начали примерно с 9 утра. Пик доставок продуктов пришелся на 14-16 часов. Еще один всплеск был зафиксирован в 19.00. "Тридцать первого декабря в рейтинг самых продаваемых продуктов в "Яндекс.Лавке" вошли мандарины, полукилограммовые упаковки оливье, селедки под шубой и салата мимоза, сладкая газировка", - перечислили в сервисе.