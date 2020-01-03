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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-03T05:21+0300
https://ria.ru/20200103/1563083207.html
Эксперты рассказали, какую еду россияне заказывали в новогоднюю ночь
https://cdn23.img.ria.ru/images/154836/48/1548364852_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_51b6c68846ae7112780853eb15d3dece.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, какую еду россияне заказывали в новогоднюю ночь

03:40 03.01.2020 (обновлено: 05:21 03.01.2020)
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© Depositphotos / tsibaeva.gmail.comТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола
© Depositphotos / tsibaeva.gmail.com
Традиционные блюда новогоднего стола. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самыми популярными салатами, которые россияне заказывали на дом в новогоднюю ночь, стали оливье и сельдь под шубой, оттеснив на третье место традиционного лидера - салат цезарь, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Еды".
Популярностью также пользовались бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы, хинкали и хачапури.
"Самыми популярными напитками были кола, клубничный коктейль и капучино", - сообщили в пресс-службе.
По данным "Яндекс.Еды", в целом популярность доставки готовой еды 31 декабря и 1 января выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. "В Москве количество заказов удвоилось, а новосибирцы сделали втрое больше заказов, чем годом ранее. Средний чек по сравнению с обычными днями вырос более чем на 20%", - рассказали в сервисе.
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Если в прошлом году больше всего заказов сделали 1 января, то в этом году пик новогодних заказов пришелся на 31 декабря.
По данным о продажах в "Яндекс.Лавке", готовиться к празднику россияне начали примерно с 9 утра. Пик доставок продуктов пришелся на 14-16 часов. Еще один всплеск был зафиксирован в 19.00. "Тридцать первого декабря в рейтинг самых продаваемых продуктов в "Яндекс.Лавке" вошли мандарины, полукилограммовые упаковки оливье, селедки под шубой и салата мимоза, сладкая газировка", - перечислили в сервисе.
По данным пресс-службы, решить задачу с новогодним столом покупкой готовой коробки продуктов с рецептами в этом году решили на 35% больше пользователей, чем годом ранее. Чаще всего в сервисе "Яндекс.Шеф" заказывали наборы с запеченной курицей и томленой уткой. "Пик доставок новогодних ужинов с рецептами пришелся на 30 декабря", - отметили специалисты сервиса.
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