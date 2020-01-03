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Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
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РИА Новости

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

03:05 03.01.2020
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Житель Омска по неосторожности выстрелил в себя петардой, об этом сообщает местное издание "Город55", видео инцидента также опубликовано в YouTube.
Происшествие случилось во дворе одного из домов города в новогоднюю ночь. На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
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Как рассказал изданию очевидец, окружающие помогли пострадавшему подняться, он покинул место инцидента самостоятельно.
Ранее в МЧС России предупредили, что несчастные случаи при использовании пиротехники чаще всего происходят из-за нарушения мер безопасности, а также при использовании некачественной продукции. Спасатели отметили, что при сильном ветре фейерверки запускать нельзя.
Запрещено, кроме того, использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники. Фейерверки также нельзя запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях. Еще одно очень важное условие - запускать фейерверки можно только будучи трезвым.
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