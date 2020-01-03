Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

Происшествие случилось во дворе одного из домов города в новогоднюю ночь. На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Запрещено, кроме того, использование намокшей от дождя или мокрого снега пиротехники. Фейерверки также нельзя запускать на объектах торговли, транспортной инфраструктуры и в жилых зданиях. Еще одно очень важное условие - запускать фейерверки можно только будучи трезвым.