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Банкир назвал самые популярные марки машин, на которые берут кредит
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РИА Новости

Банкир назвал самые популярные марки машин, на которые берут кредит

03:30 03.01.2020 (обновлено: 09:47 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога
Автомобильная дорога
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления "Русфинанс банка" Сергей Озеров.
По словам Озерова, чаще всего заявки на автокредит подают мужчины.
"Наш среднестатистический клиент – это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании", - рассказал банкир.
При этом Озеров отметил, что за кредитами обращаются жители разных регионов. В качестве приоритетных направлений работы сам банк рассматривает Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Екатеринбург и Челябинск.
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