Банкир назвал самые популярные марки машин, на которые берут кредит

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году Самыми популярными марками машин, на которые в 2019 году россияне оформляли больше всего кредитов, были Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

По словам Озерова, чаще всего заявки на автокредит подают мужчины.

"Наш среднестатистический клиент – это 41-летний мужчина. Он имеет двоих детей и работает в качестве менеджера в частной компании", - рассказал банкир.