Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники

"К сожалению, увлечение молодого поколения пиротехникой часто приводит к печальным последствиям: не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают травмы и даже гибнут. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред случайным прохожим", - говорится в обращении Милонова к Васильевой (текст есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат отметил, что сегодня продажа салютов детям ограничена, но случается и так, что несовершеннолетние находят "серые каналы" распространения пиротехники.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул - учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов", - предложил Милонов.