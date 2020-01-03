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Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
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РИА Новости

Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники

03:02 03.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники
© РИА Новости / Антон Денисов
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Продажа пиротехники. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой накануне зимних каникул проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники.
"К сожалению, увлечение молодого поколения пиротехникой часто приводит к печальным последствиям: не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают травмы и даже гибнут. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред случайным прохожим", - говорится в обращении Милонова к Васильевой (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат отметил, что сегодня продажа салютов детям ограничена, но случается и так, что несовершеннолетние находят "серые каналы" распространения пиротехники.
"В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул - учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов", - предложил Милонов.
Парламентарий считает, что подобный подход стал бы эффективной мерой профилактики сезонного травматизма школьников.
Продажа пиротехники
31 декабря 2019, 11:31Новый год—2020
МЧС напомнило о правилах использования пиротехники
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Ольга ВасильеваВиталий МилоновРоссияОбщество
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