При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетном обстреле в Высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетном обстреле в Багдаде , сообщает телеканал " Аль-Джазира ".

Аль-Джабири, по данным телеканала, руководил в шиитском ополчении управлением общественных связей. Именно шиитское ополчение штурмовало в середине недели американское посольство в Багдаде.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что одна из ракет попала в гражданский автомобиль, водитель погиб. До этого источник в службе безопасности Ирака сообщил РИА Новости, в результате ракетного обстрела погибли несколько человек. По данным собеседника агентства, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.

Международный аэропорт Багдада закрыт, полеты временно приостановлены, сказал источник. Информационный центр иракских сил безопасности заявил о ранении 12 человек.

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.