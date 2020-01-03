При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский

БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Двенадцать иракских военных ранены при ракетных ударах близ багдадского аэропорта, сообщает телеканал "Ас-Сумария " со ссылкой на информационный центр иракских сил безопасности.
Одна из ракет попала в гражданский автомобиль, машина сгорела, водитель погиб, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее источник в службе безопасности Ирака сообщил РИА Новости, при ракетном обстреле погибли несколько человек. По данным собеседника агентства, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.
Международный аэропорт Багдада закрыт, полеты временно приостановлены, сказал источник.
Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.