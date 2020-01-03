Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну. Соответствующий пост депутат опубликовала в "ВКонтакте".
В полночь 1 января принадлежащий Порошенко Пятый канал, а также ассоциированный с экс-президентом канал "Прямой" выпустили в эфир двухминутное видео. Политик в ходе обращения пообещал защищать "армию, мову и веру" — так звучал его слоган на выборах главы государства в 2019 году. Поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского указанные телеканалы продемонстрировали в первые минуты после полуночи.
1 января, 16:21Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение
"Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию", - написала Поклонская.
По ее мнению, бывший президент Украины в очередной раз попытался расколоть страну.
"Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории — вместе с националистами, "сенцовыми" и портретами Бандеры", - заключила депутат.