Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T01:59+0300
https://ria.ru/20200103/1563082891.html
Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
https://cdn24.img.ria.ru/images/155953/46/1559534677_216:215:3475:2048_1036x0_80_0_0_0a54276539d82f927c413be1d1faa199.jpg
РИА Новости

Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада

01:59 03.01.2020
427
© РИА Новости / Виталий БелоусовАэропорт Багдада
Аэропорт Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Аэропорт Багдада. Архивное фото
БАГДАД, 3 янв - РИА Новости. Несколько человек погибли при ракетном обстреле близ международного аэропорта Багдада, заявил РИА Новости источник в службе безопасности.
По данным собеседника агентства, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.
Международный аэропорт закрыт, полеты временно приостановлены, отметил источник.
Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных.
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
1 января, 20:47
Посольство США в Багдаде приостановило работу из-за беспорядков
203301
Обсудить 0
Багдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Антена радара
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Провинция Идлиб в Сирии
Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Трампом
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния