СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году установила постсоветский рекорд по объемам добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg

В 2019 году, по данным агентства, на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки. При этом в рекордном 1987 году в стране добывали рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.

Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.

В конце декабря глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что, согласно прогнозу его ведомства, добыча нефти по итогам 2019 года в России вырастет на 0,7%, до 560 миллионов тонн. В 2020 году добыча прогнозируется на уровне 555-565 миллионов тонн,