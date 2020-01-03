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2020-01-03T03:18+0300
https://ria.ru/20200103/1563082789.html
СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
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РИА Новости

СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

01:27 03.01.2020 (обновлено: 03:18 03.01.2020)
1741
© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году установила постсоветский рекорд по объемам добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg.
В 2019 году, по данным агентства, на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей в сутки. При этом в рекордном 1987 году в стране добывали рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК.
Добыча нефти
18 декабря 2019, 08:00
Сокращение добычи нефти: самый трудный год — впереди
В конце декабря глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что, согласно прогнозу его ведомства, добыча нефти по итогам 2019 года в России вырастет на 0,7%, до 560 миллионов тонн. В 2020 году добыча прогнозируется на уровне 555-565 миллионов тонн,
Проект энергостратегии Минэнерго до 2035 года предполагает, что добыча нефти и газового конденсата в РФ в период до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн в год, до 2035 года - 490-555 миллионов.
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Bloomberg L.P.Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Теперь добавится количество миллиардеров в России и количество нищих.
3 января, 02:12
МЧМакс Черный
1210101
Вот это рывок, так рывок. Одна Россия стала добывать нефти почти столько же, сколько добывал весь СССР на пике добычи. Ресурсы выкачивать - это вам не промышленность развивать - тут мозги нужны.
3 января, 01:54
Потный Тюлень
920002
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