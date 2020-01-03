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Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
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РИА Новости

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

01:25 03.01.2020 (обновлено: 02:52 03.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы Багдада, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По данным корреспондента телеканала, в районе, прилегающем к аэропорту, слышны сигналы тревоги. Сам аэропорт после обстрела закрыт, передает телеканал "Аль-Арабия".
Как рассказал РИА Новости источник в службе безопасности, в результате обстрела погибли несколько человек, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.
По данным телеканала "Ас-Сумария", в результате ударов ранения получили 12 иракских военных, одна ракета попала в гражданский автомобиль, его водитель погиб. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что среди погибших высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири. Именно шиитское ополчение ранее штурмовало посольство США в Багдаде.
Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США в Багдаде. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и пострадали четверо американских военных.
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
1 января, 20:47
Посольство США в Багдаде приостановило работу из-за беспорядков
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Багдад (город)ИракВ мире
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