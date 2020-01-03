Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 3 янв - РИА Новости. Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы Багдада , сообщает ливанский телеканал " Аль-Маядин ".

По данным корреспондента телеканала, в районе, прилегающем к аэропорту, слышны сигналы тревоги. Сам аэропорт после обстрела закрыт, передает телеканал "Аль-Арабия"

Как рассказал РИА Новости источник в службе безопасности, в результате обстрела погибли несколько человек, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.

По данным телеканала "Ас-Сумария" , в результате ударов ранения получили 12 иракских военных, одна ракета попала в гражданский автомобиль, его водитель погиб. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что среди погибших высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири. Именно шиитское ополчение ранее штурмовало посольство США в Багдаде.

#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .

Video appears to show two vehicles on fire.pic.twitter.com/1bZ58rwAh2 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 2, 2020

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США в Багдаде. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.

Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.