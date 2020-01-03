Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 3 янв - РИА Новости. Несколько ракет взорвались рядом с международным аэропортом иракской столицы Багдада, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По данным корреспондента телеканала, в районе, прилегающем к аэропорту, слышны сигналы тревоги. Сам аэропорт после обстрела закрыт, передает телеканал "Аль-Арабия".
Как рассказал РИА Новости источник в службе безопасности, в результате обстрела погибли несколько человек, ракеты упали у военных объектов иракской армии и международной коалиции.
По данным телеканала "Ас-Сумария", в результате ударов ранения получили 12 иракских военных, одна ракета попала в гражданский автомобиль, его водитель погиб. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что среди погибших высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири. Именно шиитское ополчение ранее штурмовало посольство США в Багдаде.
#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 2, 2020
Video appears to show two vehicles on fire.pic.twitter.com/1bZ58rwAh2
Wreckage of SUVs after attack near #Iraq's #Baghdad Airport tonight. 👇 https://t.co/8G5FIBPqa5— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 2, 2020
Обстановка в Багдаде обострилась во вторник, когда протестующие попытались штурмовать посольство США в Багдаде. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военнослужащие США применили слезоточивый газ. В среду нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и пострадали четверо американских военных.