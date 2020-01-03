Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Певица Певица Полина Гагарина считает, что победу в музыкальном шоу " Голос " заслуживает исполнитель Ив Набиев, об этом она написала в Instagram

"Мой победитель – Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист, яркий, многогранный, харизматичный. Пусть "Голос" станет трамплином в твою большую артистическую жизнь!" – написала Гагарина, сопроводив пост совместной фотографией с Набиевым.

Также она поблагодарила свою команду, которая помогала ей воплощать музыкальные задумки в шоу.

"Ребята, спасибо за ваше время, профессионализм и талант!" – заключила певица.