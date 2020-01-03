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В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

00:59 03.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Пожар в квартире двухэтажного дома в городе Чапаевске Самарской области в ночь на пятницу унес жизни двух человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным главка, пожар произошел в квартире жилого многоквартирного двухэтажного дома по адресу: Чапаевск, улица Котовского, дом 5.
"На месте пожара обнаружены погибший мужчина и погибшая женщина, личности устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что пожар на площади 10 квадратных метров потушили за полчаса.
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