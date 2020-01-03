В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Пожар в квартире двухэтажного дома в городе Чапаевске Самарской области в ночь на пятницу унес жизни двух человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
По данным главка, пожар произошел в квартире жилого многоквартирного двухэтажного дома по адресу: Чапаевск, улица Котовского, дом 5.
"На месте пожара обнаружены погибший мужчина и погибшая женщина, личности устанавливаются", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что пожар на площади 10 квадратных метров потушили за полчаса.