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Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
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РИА Новости

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

00:36 03.01.2020 (обновлено: 00:58 03.01.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.
Накануне в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится заявлении, опубликованном на сайте посольства Польши на Украине в четверг.

Послы отметили, что 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры. Кроме того, ранее Львовский областной совет постановил выделить в 2020 году средства для чествования памяти "нацистского коллаборанта" Андрея Мельника, а также "ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя" Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем "расистской теории украинской расы".
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"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - говорится в заявлении.
Дипломаты призвали власти Львовской области и Киева "присоединиться к диалогу с целью поиска правды" и выразили готовность содействовать в сотрудничестве с музеями в Израиле и Польше.
Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. Экс-глава Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Москва такое решение осудила, заявив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешили делу и убили тысячи гражданских лиц".
На счету ОУН-УПА* множество преступлений. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся с ними сотрудничать. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 10:17
Аксенов прокомментировал шествие националистов в Киеве
49665210
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Реакция на события на УкраинеСтепан БандераПольшаИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это предательский удар в спину молодой цеевропейской демократии. А как же "весь мир с ними"?
3 января, 00:59
Сергей Норд
5101000
это борец за украинскую государственность. вот если когда-то россия развалится тогда наверно в украине перестанут чтить бандеру, возможно
3 января, 01:07
Andeli Jike
110019
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