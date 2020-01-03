Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Послы Послы Польши Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.

Накануне в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится заявлении, опубликованном на сайте посольства Польши на Украине в четверг.

Послы отметили, что 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры. Кроме того, ранее Львовский областной совет постановил выделить в 2020 году средства для чествования памяти "нацистского коллаборанта" Андрея Мельника, а также "ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя" Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем "расистской теории украинской расы".

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - говорится в заявлении.

Дипломаты призвали власти Львовской области и Киева "присоединиться к диалогу с целью поиска правды" и выразили готовность содействовать в сотрудничестве с музеями в Израиле и Польше.

Степан Бандера – лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА* запрещено в России. Экс-глава Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Москва такое решение осудила, заявив, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешили делу и убили тысячи гражданских лиц".

На счету ОУН-УПА* множество преступлений. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся с ними сотрудничать. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.