Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.

Овен

"В Новом году Овнам лучше всего путешествовать в места, которые помогают повысить их духовную энергию", — рассказала она.

Фолкнер посоветовала выбирать между островом Пасхи, древними пирамидами в Боснии, горой Кайлас (Китай), а также Стоунхенджем и городом Бат, которые находятся в Великобритании.

Телец

Тем, кто родился под знаком Тельца астролог порекомендовала ехать к местам, где сохранилась первозданная природа, чтобы в 2020 году мысли пришли в порядок.

Куба, Галапагосские острова (Эквадор), Ботсвана, залив Барафандл в Уэльсе, заповедник Котсволдс (Великобритания) или горы Сперринс в Северной Ирландии — оптимальный выбор.

Близнецы

© Depositphotos / kavramm Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР © Depositphotos / kavramm Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР

По мнению Кэролайн, Близнецам в новом году необходимо "найти внутреннюю правду и вдохновение". Поэтому путешествия должны стимулировать как умственно, так и физически.

Этому знаку зодиака следует выбирать между курортом Санкт-Мориц в Швейцарии, ЮАР, Аляской (США), Брайтоном или Корнуоллом (Великобритания), а также Дублином (Ирландия).

Рак

© Depositphotos / fotokon Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии © Depositphotos / fotokon Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии

"Наступивший год — начало более яркого пути к эмоциональной свободе. Любое направление, которое исцеляет сердце и вдохновляет душу, должно быть в списке путешествий у Раков", — объяснила астролог".

Она рассказала, что лучше всего отпавиться в Грузию, долину Урубамба в Перу, островах Барбадоса, а также английских городах Фруме и Йорке.

Лев

Фолкнер рассказала, что Львам в 2020 году на первое место необходимо поставить "творческие исследования и открытия", чтобы не допустить эмоционального выгорания.

Нью-Йорк (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Лондон (Великобритания), полуостров Гоуэр (Уэльс), остров Скай в Шотландии — все эти места помогут Львам расслабиться и открыть для себя много нового.

Дева

CC0 / RogerThissen / Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия CC0 / RogerThissen / Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия

"Любая страна или город, который позволит Девам больше узнать об искусстве, духовности, другой культуре или истории, — будет вдохновлять их в 2020 году", — уверена астролог.

Такими местами Фолкнер считает: Лос-Анджелес (США), Тулум (Мексика), остров Ронг (Камбоджа), Хайленд (горная часть Шотландии на Северо-Западе), Корнуолл и Сомерсет (Великобритания).

Весы

© AP Photo / Bruna Prado Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия © AP Photo / Bruna Prado Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

"У Весов энергетический подъем должен произойти в 2020 году. Путешествовать лучше всего с партнером или, если это пока невозможно, то стараться открывать для себя новые радости", — рассказала астролог.

Отправляйтесь на Мальдивы, Рио-де-Жанейро (Бразилия), в Австралию, а также в Стратфорд-на-Эйвоне или Оксфорд, которые расположены в Великобритании — где будет возможность укрепить отношения или начать их.

Скорпион

По мнению астролога, в 2020 году у Скорпионов продолжат происходить изменения в личной жизни и карьере. Для того чтобы все сложилось, она посоветовала отправиться в путешествие, которое поспособствует духовному пробуждению.

Например, поехать в пустынный город Седона (Аризона, США), Египет, Стамбул (Турция) или остров Малл в Шотландии.

Стрелец

© AP Photo / Firdia Lisnawati, File Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия © AP Photo / Firdia Lisnawati, File Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия

"Необходимо использовать любые возможности для личностного роста и прогресса, которые появились в 2019 году. Для этого выбирайте места, где много простора, чтобы в жизнь пришло больше вдохновения", — подчеркнула Кэролайн Фолкнер, говоря о Стрельцах.

Поэтому в 2020 году рожденным под этим знаком следует отправляться на Гавайи (США), Бали (Индонезия), в Тоскану (Италия), Инвернесс (Шотландия), Девон или национальный парк Лейкс (Великобритания).

Козерог

По словам астролога, Козерогам необходимо повышать настроение, веселиться и радоваться, так как предыдущие годы дались им нелегко.

Для того чтобы зарядиться положительной энергией Токио (Япония), красочная Индия, солнечные Багамские острова, живописное графство Камбрия в северо-западной части Великобритании и национальный парк Килларни в Ирландии — беспроигрышные варианты.

Водолей

"Водолеи упорно работали в течение нескольких лет. Они устали. Поэтому любое путешествие, даже в Арктику, поможет им прийти в себя", — прокомментировала Фолкнер.

Музыкальные фестивали Tomorrowland (Бельгия) или Гластонбери (Великобритания) — то, что нужно для хорошего настроения. Кто не любит слишком громкую музыку, может отправиться на несколько дней в Лапландию (Финляндии) или прогуляться по холмам в Лангхольме (Шотландия).

Рыбы

"В 2020 году Рыбам необходимо очиститься от негатива, поэтому лучше всего быть ближе к природе", — посоветовала астролог.