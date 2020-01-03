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Туризм
2020-01-03T01:29+0300
https://ria.ru/20200103/1563077006.html
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
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РИА Новости

Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020

01:29 03.01.2020
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© Fotolia / vladimir krupenkinОстров Пасхи
Остров Пасхи
© Fotolia / vladimir krupenkin
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.

Овен

"В Новом году Овнам лучше всего путешествовать в места, которые помогают повысить их духовную энергию", — рассказала она.

Фолкнер посоветовала выбирать между островом Пасхи, древними пирамидами в Боснии, горой Кайлас (Китай), а также Стоунхенджем и городом Бат, которые находятся в Великобритании.

Телец

CC BY-SA 4.0 / Diego Delso, delso.photo / Iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), Bahía Tortuga, isla Santa Cruz, islas Galápagos, Ecuador, 2015-07-26, DD 28 (cropped)Игуаны на Галапагосских островах
Игуаны на Галапагосских островах
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso, delso.photo / Iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus), Bahía Tortuga, isla Santa Cruz, islas Galápagos, Ecuador, 2015-07-26, DD 28 (cropped)
Игуаны на Галапагосских островах
Тем, кто родился под знаком Тельца астролог порекомендовала ехать к местам, где сохранилась первозданная природа, чтобы в 2020 году мысли пришли в порядок.
Куба, Галапагосские острова (Эквадор), Ботсвана, залив Барафандл в Уэльсе, заповедник Котсволдс (Великобритания) или горы Сперринс в Северной Ирландии — оптимальный выбор.

Близнецы

© Depositphotos / kavrammСтадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
© Depositphotos / kavramm
Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
По мнению Кэролайн, Близнецам в новом году необходимо "найти внутреннюю правду и вдохновение". Поэтому путешествия должны стимулировать как умственно, так и физически.
Этому знаку зодиака следует выбирать между курортом Санкт-Мориц в Швейцарии, ЮАР, Аляской (США), Брайтоном или Корнуоллом (Великобритания), а также Дублином (Ирландия).

Рак

© Depositphotos / fotokonТроицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии
Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии
© Depositphotos / fotokon
Троицкая церковь в поселке Гергети на склоне горы Казбек в Грузии

"Наступивший год — начало более яркого пути к эмоциональной свободе. Любое направление, которое исцеляет сердце и вдохновляет душу, должно быть в списке путешествий у Раков", — объяснила астролог".

Она рассказала, что лучше всего отпавиться в Грузию, долину Урубамба в Перу, островах Барбадоса, а также английских городах Фруме и Йорке.

Лев

© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк
© РИА Новости / Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Города мира. Нью-Йорк
Фолкнер рассказала, что Львам в 2020 году на первое место необходимо поставить "творческие исследования и открытия", чтобы не допустить эмоционального выгорания.
Нью-Йорк (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Лондон (Великобритания), полуостров Гоуэр (Уэльс), остров Скай в Шотландии — все эти места помогут Львам расслабиться и открыть для себя много нового.

Дева

CC0 / RogerThissen / Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия
Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия
CC0 / RogerThissen /
Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия
"Любая страна или город, который позволит Девам больше узнать об искусстве, духовности, другой культуре или истории, — будет вдохновлять их в 2020 году", — уверена астролог.
Такими местами Фолкнер считает: Лос-Анджелес (США), Тулум (Мексика), остров Ронг (Камбоджа), Хайленд (горная часть Шотландии на Северо-Западе), Корнуолл и Сомерсет (Великобритания).

Весы

© AP Photo / Bruna PradoНовогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / Bruna Prado
Новогодний фейерверк на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия

"У Весов энергетический подъем должен произойти в 2020 году. Путешествовать лучше всего с партнером или, если это пока невозможно, то стараться открывать для себя новые радости", — рассказала астролог.

Отправляйтесь на Мальдивы, Рио-де-Жанейро (Бразилия), в Австралию, а также в Стратфорд-на-Эйвоне или Оксфорд, которые расположены в Великобритании — где будет возможность укрепить отношения или начать их.

Скорпион

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле
По мнению астролога, в 2020 году у Скорпионов продолжат происходить изменения в личной жизни и карьере. Для того чтобы все сложилось, она посоветовала отправиться в путешествие, которое поспособствует духовному пробуждению.
Например, поехать в пустынный город Седона (Аризона, США), Египет, Стамбул (Турция) или остров Малл в Шотландии.

Стрелец

© AP Photo / Firdia Lisnawati, FileВид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© AP Photo / Firdia Lisnawati, File
Вид на вулкан Агунг со стороны храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
"Необходимо использовать любые возможности для личностного роста и прогресса, которые появились в 2019 году. Для этого выбирайте места, где много простора, чтобы в жизнь пришло больше вдохновения", — подчеркнула Кэролайн Фолкнер, говоря о Стрельцах.
Поэтому в 2020 году рожденным под этим знаком следует отправляться на Гавайи (США), Бали (Индонезия), в Тоскану (Италия), Инвернесс (Шотландия), Девон или национальный парк Лейкс (Великобритания).

Козерог

© Depositphotos / shalamovДве свиньи на Багамских островах
Две свиньи на Багамских островах
© Depositphotos / shalamov
Две свиньи на Багамских островах
По словам астролога, Козерогам необходимо повышать настроение, веселиться и радоваться, так как предыдущие годы дались им нелегко.
Для того чтобы зарядиться положительной энергией Токио (Япония), красочная Индия, солнечные Багамские острова, живописное графство Камбрия в северо-западной части Великобритании и национальный парк Килларни в Ирландии — беспроигрышные варианты.

Водолей

CC BY 2.0 / Ninara / Lake Inari, Lapland, FinlandОзеро Инари в Лапландии
Озеро Инари в Лапландии
CC BY 2.0 / Ninara / Lake Inari, Lapland, Finland
Озеро Инари в Лапландии

"Водолеи упорно работали в течение нескольких лет. Они устали. Поэтому любое путешествие, даже в Арктику, поможет им прийти в себя", — прокомментировала Фолкнер.

Музыкальные фестивали Tomorrowland (Бельгия) или Гластонбери (Великобритания) — то, что нужно для хорошего настроения. Кто не любит слишком громкую музыку, может отправиться на несколько дней в Лапландию (Финляндии) или прогуляться по холмам в Лангхольме (Шотландия).

Рыбы

CC BY 2.0 / 113306963@N05 / Alley of the Baobabs,MadagascarАллея баобабов на Мадагаскаре
Аллея баобабов на Мадагаскаре
CC BY 2.0 / 113306963@N05 / Alley of the Baobabs,Madagascar
Аллея баобабов на Мадагаскаре

"В 2020 году Рыбам необходимо очиститься от негатива, поэтому лучше всего быть ближе к природе", — посоветовала астролог.

Мадагаскар, Ниагарский водопад (США), Лагуна-Колорадо (Боливия) — места где Рыбы смогут расслабиться и отдохнуть от суеты.
Девушка в светлом платье
14 декабря 2019, 08:00Новый год—2020
Стилисты и астрологи рассказали, в чем встречать Новый год
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